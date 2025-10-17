津南町で17日午前、崩落した国道から普通乗用車が転落し、男性運転手がケガをする事故がありました。事故があったのは津南町前倉の一般国道405号です。十日町地域振興局などによりますと、17日午前6時ごろ、国道405号にある道路の崩落場所で車が約50メートル下へ転落しました。男性の車は崩落に巻き込まれたとみられています。運転していた76歳の男性は車に乗ったまま道路下の谷に向かって転落したということです。現場は津