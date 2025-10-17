【サンパウロ共同】米紙マイアミ・ヘラルド電子版は16日、独裁化を強めるベネズエラの反米左派マドゥロ政権がトランプ米政権に対し、マドゥロ大統領の亡命を含む権力移行案を提示していたと報じた。4月と9月の2回にわたって仲介役のカタール政府を通じて伝えられ、米政府は却下したという。4月の案は、マドゥロ氏が身の安全の保証を条件に大統領を辞任し、原油の確認埋蔵量で世界一を誇るベネズエラの石油業界への米企業参入の