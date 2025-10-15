ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > Mrs. GREEN APPLEが「大切なお知らせ」の続報を発表 YouTubeのURL公… Mrs. GREEN APPLE YouTube エンタメ・芸能ニュース オリコンニュース Mrs. GREEN APPLEが「大切なお知らせ」の続報を発表 YouTubeのURL公開 2025年10月15日 20時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 14日夜に「大切なお知らせ」の予告をしていたMrs. GREEN APPLE オフィシャルYouTubeチャンネルで16日に生配信を実施すると伝えていた 15日に「大切なお知らせ」の続報として、YouTube生配信のURLを発表した ◆Mrs. GREEN APPLEが「大切なお知らせ」の続報を発表 Mrs. GREEN APPLEより大切なお知らせ※再掲載※ mrsgreenapple.com 記事を読む おすすめ記事 「涼しい所に行かない？」東京・埼玉を震撼させた連続幼女誘拐殺人事件、その始まりとなった犯人の言葉 2025年10月14日 19時4分 《独自》松村北斗×芳根京子、W主演映画がクランクイン直前に「突如中止」補償問題の行方 2025年10月15日 7時0分 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 老人介護施設で頭から血を流した女性２人が見つかり、死亡確認…防犯カメラに不審人物 2025年10月15日 9時14分 「他のバラエティは出演禁止」桐谷さんが明かした『夜ふかし』の“囲い込み”に「ヤバすぎ」の声…業界タブー“裏被り”に疑問 2025年10月14日 20時54分