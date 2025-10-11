乾燥による咳には潤す食材を 秋になり空気が乾燥する季節は、喉や鼻の粘膜の乾燥や咳の症状が出やすくなります。体を潤し、喉の乾燥や咳を鎮めるはたらきのある「長芋」は今の季節にもぴったりの食材です。長芋は「山薬（さんやく）」と漢方薬では呼ばれ、滋養強壮に有効な漢方薬として用いられています。生のままだとヌルヌルして苦手という方でも、焼くとサクサク、ホクホクの食感が楽しめますよ。焼くだけで簡単に作れる長芋ス