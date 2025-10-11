キーコーヒーは近年、直営農園があるインドネシア・スラウェシ島のトラジャ地域での知見を生かし、小規模生産者の支援に力を入れている。日本の生活者への啓発や情報発信も支援の一環と位置付け、2022年4月に「コーヒーの未来部」を新設し、専用商品「コーヒーの未来部シリーズ」などを通じて産地やコーヒーの理解を促している。9月、同シリーズ第4弾となる「エチオピアJARC74148」が公式ECサイトと全国の直営ショップで発売