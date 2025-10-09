高市政権の目玉女性閣僚は誰になるのか。自民党総裁選を制し、初の女性総裁となった高市早苗氏が新たな党役員体制を発足させ、次なる注目は政権の顔ぶれとなる。女性議員の大幅な入閣を予告していて、論功行賞やサプライズ抜てきはあるのか――。党役員人事では総裁選で高市氏の推薦人を務めた有村治子元少子化担当相が総務会長に起用された。また決選投票で高市氏支持に回った茂木敏充氏の側近である鈴木貴子衆院議員が広報本