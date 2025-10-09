昨シーズンに33ゴールを挙げたセルティックの前田大然はこの夏、移籍を願い出た。クラブが認めず実現には至らなかったが、個人としては合意に至ったクラブもあったと明かしている。その移籍先候補がどこだったのかは不明だ。ただ、ステップアップを望んだと公にしたことで、前田はセルティックから移籍する日も遠くないと言われている。冬や来夏のマーケットで去就が取りざたされるのは想像にかたくない。では、前田が移籍す