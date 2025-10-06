²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¤¬¡¢²Ö¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ìÔÂô¤ÊÄ«¿©¤ÈÈóÆü¾ï¥¹¥Æ¥¤¤Ç³ð¤¨¤ëµ­Ç°Æü¥×¥é¥ó¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤ÎÆÃÅùÀÊ ¡ÁRoyal Suite & Garden Breakfast Stay¡Á¡×¤ÎÍ½Ìó¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¹âÁØ³¬¥í¥¤¥ä¥ë¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ë½ÉÇñ¤·¡¢¡È²£ÉÍ¥¤¥ó¥°¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥Ç¥ó¡É¤Ç¤ÎÂß¤·ÀÚ¤ê¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥Õ¥¡¥¹¥È¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡ª ²£ÉÍ¥Ù¥¤¥·¥§¥é¥È¥ó ¥Û¥Æ¥ë¡õ¥¿¥ï¡¼¥º¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤ÎÆÃÅùÀÊ ¡ÁRoyal Suite & Garden Breakfast Stay¡Á¡×&#