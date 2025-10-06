横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、花々に囲まれた贅沢な朝食と非日常ステイで叶える記念日プラン「ふたりだけの特等席 〜Royal Suite & Garden Breakfast Stay〜」の予約をスタート。

高層階ロイヤルスイートルームに宿泊し、“横浜イングリッシュガーデン”での貸し切りブレックファストを楽しめます！

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「ふたりだけの特等席 〜Royal Suite & Garden Breakfast Stay〜」

期間：2025年10月1日（水）〜11月30日（日）、2026年3月1日（日）〜7月31日（金）※開花・気候により変動あり

料金：1泊朝食付きプラン（2名1室）164,604円（税・サービス料込）〜

プラン内容：

予約・お問合せ：宿泊予約 045-411-1133 (10:00〜18:00)

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズが、大切な人と過ごす記念日プラン「ふたりだけの特等席 〜Royal Suite & Garden Breakfast Stay〜」の予約を開始。

ホテル最上級「ロイヤルスイートルーム」での宿泊と“横浜イングリッシュガーデン”でプレミアムブレックファストを楽しめる、特別な宿泊プランです☆

「ふたりだけの特等席 〜Royal Suite & Garden Breakfast Stay〜」では、窓一面に広がる横浜の街並みや美しい横浜港を望む、広々としたロイヤルスイートで優雅なホテルステイを満喫。

翌朝はホテルからほど近い、季節のバラが華麗に咲き誇る“横浜イングリッシュガーデン”を貸し切り、自然の中でふたりだけのプレミアムブレックファストを楽しめます！

美しい花々に囲まれたガーデンの中、専属シェフが目の前で腕をふるうアツアツのオムレツやホテルメイドのパンを提供。

オードブルやフレッシュサラダ、彩り豊かなフルーツなどがエレガントなハイティースタンドで用意され、まるで映画のワンシーンのようなひとときです。

非日常の華やぎに満ちた朝食を、清々しい朝の空気と庭園内の花々の香りに包まれたプライベートな空間で堪能できます☆

都会のオアシスである“横浜イングリッシュガーデン”を舞台にした、大切な人への心を尽くしたおもてなしで、一生の思い出に残る一日を過ごせること間違いなし。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズだから叶う、プロポーズや記念日、サプライズ演出にも最適なプランです！

プレミアムブレックファスト

メニュー 一例：

スモーク サーモン ケッパーとレモン添え・チーズとドライフルーツ・季節の サラダ グリルベーコンとソーセージ・プレーンオムレツ マッシュルームクリームソースフレッシュフルーツ盛り合わせ・ ヨーグルト フルーツソース・パンとデニッシュコーヒーまたは 紅茶 、ジュース

ふたりだけの専属シェフが、目の前で作るオムレツや焼き立てのデニッシュなどを提供する「プレミアムブレックファスト」

色鮮やかなフレッシュフルーツやオードブルなどは、3段のハイティースタンドで用意し、降りそそぐ光のなかで朝食を楽しめます☆

ロイヤルスイートルーム

面積：112平方メートル （2025年3月改装）

高層階に位置する、広々としたホテル最上級のエレガントな「ロイヤルスイートルーム」

邸宅に暮らすように過ごせるダイニングと、静かにくつろげるベッドルームで、横浜の景色を眺めながらゆったり過ごせます！

YOKOHAMA PRECIOUS FLOWER S（ヨコハマ プレシャス フラワーズ）

公益財団法人横浜市観光協会が実施する「YOKOHAMA PRECIOUS FLOWERS（ヨコハマ プレシャス フラワーズ）」は、大切な人と特別な一日を過ごす街として横浜の魅力を発信する企画。

誕生日やプロポーズ、ウェディング、結婚記念日などの特別な日に過ごす横浜の魅力を伝えています。

横浜ベイシェラトンホテルは、この企画の一環である記念日プラン“ふたりだけの特等席”に参画し、宿泊プランが販売されました。

横浜イングリッシュガーデン

「横浜イングリッシュガーデン」は2,200品種のバラを中心に、横浜の気候風土にあった草花や樹木を散りばめて、春の芽吹きから枯れゆく秋の自然の風景を何年もかけて育てています。

特に香り高い四季咲きのバラをふんだんに使い、春から秋までバラを楽しめる場所です。

ロイヤルスイートで過ごす優雅なホテルステイと、非日常的な貸切イングリッシュガーデンでの朝食。

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの「ふたりだけの特等席 〜Royal Suite & Garden Breakfast Stay〜」は、2025年10月1日〜11月30日・2026年3月1日〜7月31日までされています！

※最新の情報はホテル公式ホームページを確認ください

