来週（2025年10月6日〜10月12日）の【山羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年9月29日〜10月5日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では掴みきれないことがあります』｜総合運｜★★☆☆☆「自分が今後どうありたいのか」「何を手にしていきたいのか」がわかってきます。