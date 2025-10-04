成年女子三段跳び第79回国民スポーツ大会（国スポ）の陸上競技は3日、滋賀・平和堂HATOスタジアムで第1日が行われた。成年女子三段跳びで、剱持クリア（山梨・KENNYac）が12メートル81（追い風0.9メートル）で4位。サッ カー日本代表・三笘薫（ブライトン）の妻が、大舞台で奮闘した。剱持は4回目の跳躍で12メートル81をマーク。3位には21センチ届かなかったが、国スポで堂々の4位に入った。競技後は自身のインスタグラムの