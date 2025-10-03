【モデルプレス＝2025/10/03】シンガーソングライターの清 竜人が、新たな音楽活動へ向けての準備期間に入るため、現在進行している全ての活動を2025年末をもって一時休止することを発表した。【写真】清 竜人、脱退＆結婚メンバーとの3ショット◆清 竜人、2025年内で活動を一時休止清の活動休止に伴って、プロデューサー兼メンバーを務める一夫多妻制アイドルユニット・清 竜人25も現体制での活動を終了。12月21日神奈川・KT Zepp