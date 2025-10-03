お笑いコンビ「クマムシ」の佐藤大樹（３７）と長谷川俊輔（３９）が２日深夜放送の「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（テレビ東京系）に出演。副業について明かした。２０１５年、「あったかいんだからぁ♪」が空前の大ヒット。当時の最高月収は８００万円だったという。印税は今でも入ってくるそうで、「サラリーマンのボーナスみたいな感覚で半年に１回入ってくるんですけど、今でも３桁いかないぐらい」と明