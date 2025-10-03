「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週木曜深夜0時）。10月2日（木）の放送では、「副業芸人大集結SP」をお届け！【動画】クマムシが人生激変！ヒモ生活から脱却…今の収入は？MAX月収も明かす＆ダイノジの副業2015年、「あったかいんだからぁ♪」が大ヒットし、一躍時の人となったコンビ芸人・クマムシ（佐藤大樹、長谷川俊輔）。同年、「日本レコード大賞」の特別賞を受賞。人気絶頂期は、1年間休みなくテレビ