俳優の草なぎ剛、国仲涼子らが3日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド −もう二度と、会えないあなたに−』（13日スタート毎週月曜後10：00）の制作発表会見に出席した。【写真】美しい！清楚な白いシャツ姿で登場した国仲涼子本作は、妻を亡くし、幼い息子を男手一つで育てるシングルファーザーで、遺品整理人の鳥飼樹（草なぎ）が、遺品整理会社の仲間たちと共に、ときに孤独死した方の特殊