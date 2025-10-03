ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手が３日、インスタグラムのストーリーズを更新。２日に引退セレモニーを行った阪神・原口文仁捕手への思いをつづった。藤浪はマイクで挨拶する原口の姿を投稿し、「絵に描いたような人格者。共にプレーさせてもらった時間は最高の財産です」と感謝。「１６年の現役生活、お疲れ様でした」とメッセージを送った。原口は０９年度ドラフト６位で入団の３３歳。藤浪は１２年度ドラフト１位で入団の３１歳