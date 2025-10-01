今季４勝１０敗と苦しんだＤｅＮＡの?９億円助っ人?トレバー・バウアー投手（３４）が大炎上だ。８月２１日の広島戦（同）以来の実戦となったバウアーが、１日の今季最終ヤクルト戦（横浜）で先発。初回には筒香の日米通算２５０号となる２０号２ランなどで、３点のリードをもらった。援護を背に２回のマウンドに上がったバウアーだったが、村上、オスナに連打を浴びると、中村に四球を与えて無死満塁のピンチ。一死から新人