秋の旅行シーズンはオーバーツーリズムのトラブルも多発する。なかでも近ごろ増えているのが、キャリーバッグ・スーツケース迷惑問題だ。ミニ冷蔵庫くらいはありそうな巨大バッグを、人込みだろうが電車・バスの中だろうがガラガラ引っ張って、他の乗客や通行人を妨害してもお構いなし。京都では市営バスが大混雑となり、地元住民が乗車できなかったり、遅延で学校に遅刻したりということが頻発している。新幹線車内では乗降口や通