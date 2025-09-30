イラストレータ ー・ナガノ氏が描く人気作品『ちいかわ』をモチーフにした「ちいかわかまぼこ」が2025年10月1日より一正蒲鉾株式会社より発売される。 【写真】「ちいかわかまぼこ」パッケージにも注目 「ちいかわかまぼこ」がピンク色のかまぼこの中央に『ちいかわ』の主人公・ちいかわが描かれたかまぼこ。お弁当のおかずの1品としてちょうどよいサイズ感であり、お弁当のほかうどんなどの料理に