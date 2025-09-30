『Patisserie Coloris et cie（パティスリークロリエシー）』の外観 ●おいしいローカル部が見つけたその町で愛されるお菓子屋さん。今回は横浜・青葉区にある『Patisserie Coloris et cie（パティスリー クロリ エ シー）』をご紹介します。 筆者がご近所さんから「教えたくないくらい美味しいから教えるね」と言われて訪問し、それ以来行きつけとなったパティスリーがあります。それが