全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場のミャンマー料理店『スィウミャンマー』です。日本とはふた味違う揚げ物満載攻めた料理を食べようと、ナマズ炒め「ガークー・ジョウ・ナッ」と豚ホルモンの和え物「ウエ・アソン・トウッ」に「揚げ物盛り合わせ」を所望。カリカリに炒めたナマズに驚き、ブタ耳の和え物に沖縄を感じ、揚げ物の中のかき揚げに日本の蕎麦屋を思