ナマズやブタ耳のミャンマー料理に満足した リトルヤンゴンの“攻めグルメ”がいい感じ
全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場のミャンマー料理店『スィウミャンマー』です。
日本とはふた味違う揚げ物満載
攻めた料理を食べようと、ナマズ炒め「ガークー・ジョウ・ナッ」と豚ホルモンの和え物「ウエ・アソン・トウッ」に「揚げ物盛り合わせ」を所望。カリカリに炒めたナマズに驚き、ブタ耳の和え物に沖縄を感じ、揚げ物の中のかき揚げに日本の蕎麦屋を思い出すも、でもやっぱりすべてがミャンマーオリジナルな味わい。
『スィウミャンマー』揚げ物盛り合わせ1650円
『スィウ ミャンマー』「揚げ物盛り合わせ」1650円は日本とふた味違う厚揚げや薩摩揚げなど揚げ物満載
『スィウ ミャンマー』
高田馬場『スィウミャンマー』
［店名］『スィウミャンマー』
［住所］東京都新宿区高田馬場3-5-7
［電話］03-5937-0127
［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）17時〜23時（22時半LO）※月曜のみ22時LO
［休日］第2、4月曜日
［交通］地下鉄東西線ほか高田馬場駅早稲田口から徒歩3分
※画像ギャラリーでは、カリッカリに炒めたナマズの炒め物の画像がご覧いただけます。
撮影・文／カーツさとう
