全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・高田馬場のミャンマー料理店『スィウミャンマー』です。

日本とはふた味違う揚げ物満載

攻めた料理を食べようと、ナマズ炒め「ガークー・ジョウ・ナッ」と豚ホルモンの和え物「ウエ・アソン・トウッ」に「揚げ物盛り合わせ」を所望。カリカリに炒めたナマズに驚き、ブタ耳の和え物に沖縄を感じ、揚げ物の中のかき揚げに日本の蕎麦屋を思い出すも、でもやっぱりすべてがミャンマーオリジナルな味わい。

『スィウミャンマー』揚げ物盛り合わせ1650円

『スィウ ミャンマー』

高田馬場『スィウミャンマー』

［店名］『スィウミャンマー』

［住所］東京都新宿区高田馬場3-5-7

［電話］03-5937-0127

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）17時〜23時（22時半LO）※月曜のみ22時LO

［休日］第2、4月曜日

［交通］地下鉄東西線ほか高田馬場駅早稲田口から徒歩3分

※画像ギャラリーでは、カリッカリに炒めたナマズの炒め物の画像がご覧いただけます。

撮影・文／カーツさとう

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

