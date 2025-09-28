季節の変わり目に役立つ、大人世代向けの「カーディガンの着こなしアイデア」を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（50代）。ユニクロ、無印良品のカーディガン3つを使ったコーディネートを解説してもらいます。大人世代におすすめの「プチプラカーディガン」は？大人世代のワードローブに欠かせない、薄手のウールカーディガン。