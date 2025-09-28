季節の変わり目に役立つ、大人世代向けの「カーディガンの着こなしアイデア」を紹介します。教えてくれるのは、肌や目、唇などの色から、似合う配色や着こなしなどのパーソナルスタイリングを行っている河村純子さん（50代）。ユニクロ、無印良品のカーディガン3つを使ったコーディネートを解説してもらいます。

大人世代のワードローブに欠かせない、薄手のウールカーディガン。なかでも丸首タイプは、キレイめにもカジュアルにも対応できる万能アイテムです。

【写真】ユニクロ・無印のカーディガンコーデ3選

私が愛用しているのは、ユニクロと無印良品のもの。価格的にも色違いでそろえやすいので、シーズン毎に買いたしています。白黒紺などのベーシックカラーはユニクロを、ベージュなどのニュアンスカラーは無印良品で選ぶことが多いです。

コーデ1：ボタンを上までとめてトップス風に

ネイビーのカーディガンのボタンを上までとめて、トップス風に。きちんとクラシカルなムードが漂うのも魅力です。

地味に見えないようブローチを添えて華やかさをプラスしつつ、足元はローファー×ソックスでトラッドスタイルに仕上げました。

●着用アイテム

・カーディガン：ユニクロ（メリノクルーネックカーディガン Lサイズ ￥3990）

・スカート：ジャーナルスタンダード

・バッグ：ハンドメイド

・ローファー：プラダ

コーデ2：ラフに着るときはジュエリーがマスト

ダークグレーのカーディガンは、あえてボタンをあけてざっくり羽織るのが気分。胸元にはパールのネックレスを合わせてシンプルなカジュアルコーデに上品さをプラス。

さらに、スカーフをアレンジしたバッグでツヤ感を加えました。

●着用アイテム

・カーディガン：無印良品（洗えるウールハイゲージクルーネックカーディガン Mサイズ ￥3990）

・デニム：アッパーハイツ

・バッグにアレンジしたスカーフ：ヴィンテージ

・スニーカー：コンバース

コーデ3：ひとクセアレンジでモードな雰囲気に

カーディガンのいちばん上のボタン穴に3つ目のボタンをかけて、アシンメトリーを楽しむアレンジも。

ちょっとした工夫で上下黒のコーディネートにエッジを効かせつつ、ほんのりモードな雰囲気に仕上がります。

●着用アイテム

・カーディガン：無印良品（洗えるウールハイゲージクルーネックカーディガン Mサイズ ￥3990）

・中に着たタンクトップ：レイトリー

・パンツ：MM6

・バッグ：ハンドメイド

・スニーカー：コンバース

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください