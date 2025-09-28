リプトンと白湯専科マグカップがコラボした「白湯専科マグカップmeets Lipton」が、2025年10月20日(月)より全国販売開始♡熱湯を注いで約3分で飲みやすい温度に下げ、1時間程度温かさを保つ機能で、白湯はもちろん紅茶も最適温度で楽しめます。公式オンラインストアや全国ドン・キホーテ、ユニーで手軽に購入可能です♪ 紅茶も白湯も最適温度で楽しめるマグ 白湯専科マグカップは内蔵吸熱剤により、熱湯