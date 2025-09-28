リプトン×白湯専科マグカップ♡紅茶も白湯も最適温度で楽しめる

リプトンと白湯専科マグカップがコラボした「白湯専科マグカップmeets Lipton」が、2025年10月20日(月)より全国販売開始♡ 熱湯を注いで約3分で飲みやすい温度に下げ、1時間程度温かさを保つ機能で、白湯はもちろん紅茶も最適温度で楽しめます。公式オンラインストアや全国ドン・キホーテ、ユニーで手軽に購入可能です♪

紅茶も白湯も最適温度で楽しめるマグ

白湯専科マグカップは内蔵吸熱剤により、熱湯を注いで約3分で約64℃に下げ、飲みやすい温度を約1時間保持。リプトンの紅茶や緑茶も、抽出後すぐに最適温度で味わえます♡

蒸らし時間や注ぐお湯の温度など、付属レシピカードを参考にすれば、香り高くおいしいお茶が手軽に楽しめます。

リプトンカラーで楽しむ限定デザイン

カラーはリプトンイエローラベル、リプトンさくらティー、リプトングリーンティーの全3色。

正面にはリプトンロゴ、裏面にはティーバッグのイラストと「It‘s always tea time」の文字を印刷し、見た目も可愛く、日常にリラックスタイムをプラス。

容量は約320mlで価格は税込3,278円です♡

「白湯専科マグカップmeets Lipton」は、紅茶や白湯を最適温度で楽しめる新感覚マグです。リプトンカラーの限定デザインで、容量約320ml・税込3,278円。

公式オンラインストア「ドウシシャマルシェ」や全国ドン・キホーテ、ユニーで10月20日(月)より順次販売。朝の忙しい時間も、手軽に温活＆ティータイムを満喫できます♡