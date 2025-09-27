【プレミアリーグ第6節】(Gtech Community Stadium)ブレントフォード 3-1(前半2-1)マンチェスター・U<得点者>[ブ]イゴーリ・チアゴ2(8分、20分)、マティアス・イェンセン(90分+5)[マ]ベンヤミン・シェシュコ(26分)<警告>[ブ]ネイサン・コリンズ(72分)、ケビン・シャーデ(80分)[マ]ブルーノ・フェルナンデス(55分)、パトリック・ドルグ(84分)観衆:17,193人