¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥Évs¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U »î¹çµÏ¿
¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡Û(Gtech Community Stadium)
¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É 3-1(Á°È¾2-1)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ö]¥¤¥´¡¼¥ê¡¦¥Á¥¢¥´2(8Ê¬¡¢20Ê¬)¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó(90Ê¬+5)
[¥Þ]¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³(26Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ö]¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º(72Ê¬)¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥Ç(80Ê¬)
[¥Þ]¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(55Ê¬)¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°(84Ê¬)
´Ñ½°:17,193¿Í
¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É 3-1(Á°È¾2-1)¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Ö]¥¤¥´¡¼¥ê¡¦¥Á¥¢¥´2(8Ê¬¡¢20Ê¬)¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¤¥§¥ó¥»¥ó(90Ê¬+5)
[¥Þ]¥Ù¥ó¥ä¥ß¥ó¡¦¥·¥§¥·¥å¥³(26Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Ö]¥Í¥¤¥µ¥ó¡¦¥³¥ê¥ó¥º(72Ê¬)¡¢¥±¥Ó¥ó¡¦¥·¥ã¡¼¥Ç(80Ê¬)
[¥Þ]¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹(55Ê¬)¡¢¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥É¥ë¥°(84Ê¬)
´Ñ½°:17,193¿Í