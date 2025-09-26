世界333都市59カ国で展開する世界的な情報ガイドメディア「タイムアウト」が「世界で最もクールな街」の2025年版ランキングを発表した。ベルギー・アントワープのボルゲルハウトやブラジル・サンパウロのバラ・フンダを抑えて、東京・神保町が第1位に輝いた。月刊誌『おとなの週末』2025年10月号でも神保町の“世界一”の姿を捉えていた。神保町の本質はやっぱり“世界一の本の街”。専門的な古本屋ひしめくこの街で、懐かしいのを