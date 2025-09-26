世界で最もクールな街に輝いた東京・神保町　昭和を感じる古書店ひしめく“世界一の本の街”だ

世界333都市59カ国で展開する世界的な情報ガイドメディア「タイムアウト」が「世界で最もクールな街」の2025年版ランキングを発表した。ベルギー・アントワープのボルゲルハウトやブラジル・サンパウロのバラ・フンダを抑えて、東京・神保町が第1位に輝いた。月刊誌『おとなの週末』2025年10月号でも神保町の“世界一”の姿を捉えていた。神保町の本質はやっぱり“世界一の本の街”。専門的な古本屋ひしめくこの街で、懐かしいのを超えて「あの日に戻りたい自由な時代」だった昭和の本（レコードも）を買い漁り!!

この切れ味に、みんなたけしに憧れた！

『毒針巷談』コンプラ厳しき令和でも、唯一コンプラ無視が許されそうなビートたけし（北野武）が、コンプラなんて言葉すらなかった1984（昭和59）年に出したエッセイなんだから、そりゃあもう今となっては発禁必至の完全アウトレイジエッセイ。

『毒針巷談』『澤口書店 巌松堂ビル店』にて発売時780円が1000円

しょっぱなからベッド喫煙写真で引退した高部知子や、なんつうかいろいろあった沖雅也に毒づき、全編であらゆる分野に怒り、そして新提案（ココがすごい）をする。ただ「熟女ヌードの大反乱には参るぜ」の章があるけど、個人的には全然参ってない！でも一番の驚きは8月10日に初版発行で、同月22日には六版までいってることだっつうの。じゃんじゃん。

『週刊少年マガジン』（1972年）いきなり表紙がコレ！で巻頭カラーが『横井庄一さん涙の記録』。『劇画！奇跡の横井伍長』も載ってるデヨ。

『週刊少年マガジン』1972年3月12日号／講談社 『夢野書店』にて90円が330円

ちなみに『天才バカボン』の扉。作者・赤塚不二夫のふりがなが『ばかつかぶすお』……やりたい放題である。

『週刊少年マガジン』（1970 年）こっちはもっと強烈。ジョージ秋山の衝撃作『アシュラ』の内容はさらに強烈で、子供時代のオレ、夢に見た。人生相談のページもあって、それが『星一徹のモーレツ人生相談』。もはや恐ろしい。

『週刊少年マガジン 』1970年11月15日号／講談社 『夢野書店』にて80円が880円

人間、今になって言えることもある

『ホットドッグ・プレス』バブル期の若者のシティライフをマニュアルで指導した人気雑誌の1985（昭和60）年発売号。

『Hot-Dog PRESS』1985年10月10日号／講談社 『ブンケンロックサイド』にて300円が1500円

恋にファッション、愛の営み（当誌の表現の限界）までマニュアル指南したが、そのマニュアルは当時のオレも含めた、たいしてモテてもいないスタッフが作ってました。心よりお詫び申し上げます。

『俺はぜったい！プレスリー』青森の生んだ天才・吉幾三が1977（昭和52）年にヒットさせた良質コメディソング。

『俺はぜったい！プレスリー』1977年／吉幾三 『富士レコード社』にて600円が1000円

その直後と思いきや、実は7年後の1984年発売の最高傑作が……。『俺（お）ら東京さ行ぐだ〜』。

自分の村を「田舎だ」「イヤだ」と揶揄し嘆き歌うが、今聴くと、実は田舎に名を借りた都会批判に思えてくる。バブルが始まるが、それを享受できない若者の閉塞感が幾三のシャウトにはある。

『俺（お）ら東京さ行ぐだ〜』1984年／吉幾三 『富士レコード社』にて700円が1000円

その魂は、デビッド・ボウイが作り、モット・ザ・フープルが歌ったグラムロックの歴史的名曲『全ての若き野郎ども』に通じるものがある！

『まっくろうのなぞなぞ大じてん』最後にこの本の最初の一問をどうぞ。

「とりはとりでも、お金をとりにくるとりはなあに」わからないヤツいるのか？

『まっくろうのなぞなぞ大じてん』『夢野書店』にて価格不明（小学一年生付録）が800円

文／カーツさとう

『おとなの週末』2025年10月号

【画像】“世界一の本の街”で出合った昭和を彩る古書一覧（8枚）