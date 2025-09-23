中国で調理済み食品の安全性や表示に関する議論が注目を集めています。中国政府は、調理済み食品の国家基準の策定を加速するとともに、飲食店での表示の義務化を推進し、消費者の知る権利と選択権をより一層保障すると発表しました。国家市場監督管理総局は9月21日、公式ウェブサイトで声明を発表しました。それによると、最近社会で広く関心が寄せられている調理済み食品の問題について、国務院食品安全委員会が高度に重視してお