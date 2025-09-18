グリット･インターナショナルは2025年9月17日、ロサンゼルス発のドーナツショップ「ランディーズドーナツ(Randy’s Donuts)」の国内2号店「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」を、JR新宿駅改札内のエキナカ商業施設「EATo LUMINE(イイトルミネ)」内にグランドオープンした。グランドオープンを記念し、限定商品の販売やオープニングキャンペーンを実施。オープン初日には、朝6時からQRコードによる整理券の配布を開始し、