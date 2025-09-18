ロサンゼルス発のドーナツショップ「ランディーズドーナツ」、東京･新宿にテイクアウト専門の国内2号店をグランドオープン
グリット･インターナショナルは2025年9月17日、ロサンゼルス発のドーナツショップ「ランディーズドーナツ(Randy’s Donuts)」の国内2号店「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」を、JR新宿駅改札内のエキナカ商業施設「EATo LUMINE(イイトルミネ)」内にグランドオープンした。
グランドオープンを記念し、限定商品の販売やオープニングキャンペーンを実施。オープン初日には、朝6時からQRコードによる整理券の配布を開始し、開店時間の8時には200組以上に整理券が配布されたという。
ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店〈国内2号店はテイクアウト専門〉
「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」は、国内初となるテイクアウト専門の業態とした。創業以来受け継がれてきたオリジナルのレシピで、毎日手作りしている40種以上のクラシック、デラックス、ファンシー、プレミアムなどのドーナツをラインアップする。
今後、日本での展開においては、カフェ併設店やエキナカなどのテイクアウト専門店など、さまざまな業態の展開を計画しており、2028年末までに日本全国50店舗の出店をめざすという。
グランドオープンを記念し、国内1号店オープン時にも発売した「限定 LAブルーカスタードクリームセット12個」や、新たな限定商品「オレンジテキサススプリンクルズ」「ホワイトチョコロングジョンカラメルビスケット」を9月17日から10月下旬まで販売する。
さらに、9月17日から19日までの3日間限定で、一番人気の「グレイズドレイズド」1個を各日先着100人にプレゼントするオープニングキャンペーンを実施している。
◆「限定 LAブルーカスタードクリームセット 12個」
販売期間:9月17日〜10月下旬まで
価格:税込5,500円
期間中、毎日数量限定で販売する。日本限定ドーナツ「LAブルーカスタードクリーム」4個など、計12個のドーナツをセットにした。「LAブルーカスタードクリーム」は同セットのみでの販売で、その他8個のドーナツは変更になる場合がある。
「LAブルーカスタードクリーム」は、ロサンゼルスの鮮やかな青空をイメージしたブルーのアイシングに、白のアイシングでLAロゴをデザインした。ふわふわの生地の中に、オリジナルカスタードクリームがたっぷりと入っている。
ランディーズドーナツ「限定 LAブルーカスタードクリームセット 12個」
◆「オレンジテキサススプリンクルズ(ORANGE TEXAS w/SPRINKLES)」
販売期間:9月17日〜10月下旬まで
価格:税込580円
期間中、毎日数量限定で販売する。「ランディーズドーナツ」商品の中でも最大サイズの「テキサス(TEXAS)」ドーナツで、直径は約16cm。一番人気の「グレイズドレイズド(GLAZED RAISED)」の直径約11cmと比較して、約1.5倍の大きさだ。爽やかなオレンジチョコをコーティングし、さらにピンクのスプリンクルを散りばめ、見た目も味わいも楽しめる。
ランディーズドーナツ「オレンジテキサススプリンクルズ」
◆「ホワイトチョコロングジョンカラメルビスケット(WHITE CHOCOLATE LONG JOHN w/CARAMEL BISCUIT)」
販売期間:9月17日〜10月下旬まで
価格:税込550円
ふわっとしたロングジョンにホワイトチョコをコーティングした。サクサクのカラメルビスケットを散りばめて、仕上げにビスケットまるごと1枚をトッピングしている。
ランディーズドーナツ「ホワイトチョコロングジョンカラメルビスケット」〈2号店の主要商品概要〉
「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」では、クラシック、デラックス、ファンシー、プレミアムなど、40種以上のドーナツをラインアップする。
【クラシック】
定番のグレイズドやシュガードーナツなど、最もシンプルなドーナツで、甘すぎない素朴な味わい。
◆「グレイズドレイズド(GLAZED RAISED)」
税込360円
ふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、甘くて艶やかなシュガーグレイズをコーティングした人気NO.1のドーナツ。
ランディーズドーナツ「グレイズドレイズド」
◆「チョコレイズド(CHOCOLATE RAISED)」
税込380円
ふんわりとした軽い食感の伝統的なイーストドーナツに、濃厚で甘みのあるチョコアイシングをコーティングした。
ランディーズドーナツ「チョコレイズド」
◆「ピンクスプリンクルズ アイスケーキ(PINKSPRINKLES ICED CAKE)」
税込380円
しっとりとしたケーキ生地のドーナツに、鮮やかなピンクのアイシングとスプリンクルをトッピングした、可愛さと遊び心の詰まったケーキドーナツ。
ランディーズドーナツ「ピンクスプリンクルズ アイスケーキ」
【デラックス】
チョコレート･ナッツといった贅沢なトッピングやフレーバーなど、甘さや食感にアクセントを加えている。
◆「シナモンシュガーツイスト(CINNAMON SUGAR TWIST)」
税込440円
ふんわり食感のねじり形状のドーナツをシナモンパウダーで仕上げた。香り高いシナモンの風味が楽しめる。
ランディーズドーナツ「シナモンシュガーツイスト」
◆「グレイズドオールドファッション(GLAZED OLDFASHIONED)」
税込440円
サクサク食感とくちどけの程よい甘さのグレイズをコーティングした、甘さと食感を楽しめる定番ドーナツ。
◆「ピンクレイズドスプリンクルズ(PINK RAISED W/SPRINKLES)」
税込440円
ふんわり食感と鮮やかなピンクのコーティングにカラフルなスプリンクルをトッピングした。
ランディーズドーナツ「ピンクレイズドスプリンクルズ」
【ファンシー】
クラシックよりもボリュームがあり、視覚的にも楽しめるデコレーション(カラフルなアイシング、ホイップクリーム、フィリング入りなど)で華やかに仕立てた。
◆「ホワイトチョコレート オールドファッションレモン(WHITE CHOCOLATE OLDFASHIONED LEMON)」
税込480円
10月中旬までの期間限定商品。人気定番ドーナツ「オールドファッション」に、ホワイトチョコレートをかけ、レモンの清々しい香りを組み合わせた。
ランディーズドーナツ「ホワイトチョコレート オールドファッションレモン」
◆「抹茶レイズド(MATCHA TEA RAISED)」
税込480円
大きめなふんわり食感ドーナツに、少し苦味のある抹茶をトッピングした。
◆「ストロベリージェリーフィルド(STRAWBERRY JELLY FILLED)」
税込480円
ふわふわ食感のドーナツに、甘くてフレッシュないちごジャムをたっぷりと詰めた。
ランディーズドーナツ「ストロベリージェリーフィルド」
【プレミアム】
クラシックよりもボリュームがあり、高級感のある食材(チョコチップやクッキー、マシュマロ、ガナッシュなど)や、ユニークなフレーバーを使用した、豪華で贅沢なドーナツ。
◆「スモアズレイズド(S’MORES RAISED)」
税込550円
米国の伝統的なスモア(焼きマシュマロ)をイメージして作った、ボリュームのあるドーナツ。
ランディーズドーナツ「スモアズレイズド」
◆「ベーコンメープル ロングジョン(BACON MAPLE LONG JOHN)」
税込550円
ふんわり食感の棒状ドーナツにメイプルアイシングをかけ、塩味と香ばしさが広がるカリカリベーコンをトッピングした。
ランディーズドーナツ「ベーコンメープル ロングジョン」
◆「ベアクロー(BEAR CLAW)」
税込550円
縦･横のサイズ約12cmの、クマの爪をイメージした形のドーナツ。薄く伸ばした生地にりんごとシナモンの風味豊かなフィリングを包んでいる。
ランディーズドーナツ「ベアクロー」
◆「ランディーズラウンズ(RANDY’S ROUNDS) バラエティミックスセット 4個」
税込620円
直径約5cmのカラフルな丸型ドーナツを4個セットにした。
※セット内容は、在庫状況により変更になる場合がある。
ランディーズドーナツ「ランディーズラウンズ」〈国内2号店「ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店」概要〉
【店名】
ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店
【オープン日】
2025年9月17日
【所在地】
〒160-0022東京都新宿区新宿3-38EATo LUMINE
※JR新宿駅B1階 改札内(西改札方面)
【営業時間】
8時〜22時
【定休日】
無休(「EATo LUMINE」に準ずる)
【店舗面積】
約12平米(3.64坪)
【席数】
なし※テイクアウト専門
【展開商品】
ドーナツ40種類以上(テイクアウトのみ)、その他Tシャツなどの関連グッズ
ランディーズドーナツ新宿 イイトルミネ店