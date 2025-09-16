横浜FCは９月16日、DF鈴木準弥が交通事故を起こしたと報告した。クラブの発表によると、事故が発生したのは９月11日の午前８時頃。横浜市旭区の店舗駐車場で、鈴木が運転する普通乗用車が別の車両と接触した。事故は、鈴木の乗用車が縦列駐車の状態から出発するため、後進した際に発生。後ろに停車していた車に気付かず自動ブレーキが作動したものの、後方の車両の前方ナンバープレートと、鈴木選手の乗用車の後部ナンバープ