横浜FCがDF鈴木準弥の交通事故を公表。縦列駐車から後進時に接触、自動ブレーキ作動も間に合わず「お相手の方とご家族に心よりお詫び申し上げます」

横浜FCがDF鈴木準弥の交通事故を公表。縦列駐車から後進時に接触、自動ブレーキ作動も間に合わず「お相手の方とご家族に心よりお詫び申し上げます」