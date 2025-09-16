横浜FCがDF鈴木準弥の交通事故を公表。縦列駐車から後進時に接触、自動ブレーキ作動も間に合わず「お相手の方とご家族に心よりお詫び申し上げます」
横浜FCは９月16日、DF鈴木準弥が交通事故を起こしたと報告した。
クラブの発表によると、事故が発生したのは９月11日の午前８時頃。横浜市旭区の店舗駐車場で、鈴木が運転する普通乗用車が別の車両と接触した。
事故は、鈴木の乗用車が縦列駐車の状態から出発するため、後進した際に発生。後ろに停車していた車に気付かず自動ブレーキが作動したものの、後方の車両の前方ナンバープレートと、鈴木選手の乗用車の後部ナンバープレートが接触した。
なお警察への事故の届け出、現場検証等はすでに完了しており、今回の件についてクラブは「お相手の方とご家族には多大なるご迷惑をお掛けしましたことを心よりお詫び申し上げます」と謝罪。続けて、「再発防止に向け選手・スタッフへの注意喚起をするとともに、交通安全を徹底いたします」としている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
