ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > 「だるま」スタンプ押した台湾女性に搭乗拒否報道 ネットで厳しい声 メディア 翻訳 飛行機 だるま 香港 SNS 航空会社 台湾 海外・国際ニュース Record China 「だるま」スタンプ押した台湾女性に搭乗拒否報道 ネットで厳しい声 2025年9月15日 22時0分 リンクをコピーする 2025年9月15日、香港メディア・香港01は、台湾の女性が日本へ旅行しようとした際、パスポートを加工していたことで渡航便への搭乗が拒否されたと報じた。記事は、台湾人女性がこのほどSNS上で、自分のパスポートのページに「だるま」のイラストが描かれたスタンプを押していたことを理由に、日本に向かう飛行機のチェックインで地上スタッフから搭乗を拒否されたと告白したことを紹介。他人がやっていたことをまねたもので、以前だ 記事を読む おすすめ記事 ついに！クレーマーを店員が注意！その結果、夜に一本の電話がかかってきた｜この2人、接点ゼロです【ママリ】 2025年9月14日 19時30分 中国蘇州で邦人トラブルか 上海領事館が注意喚起 2025年9月13日 12時37分 台湾の蔡英文前総統、私的な日程で日本訪問 中国外務省は日本側に抗議 2025年9月10日 22時20分 日本代表、Ｗ杯共催国アメリカと対戦！「最も視野の狭い韓国ファンも、日本がアジア勢で最も厳しい試練を与えることを否定しないはず」と英紙 2025年9月9日 11時50分 実業家のマイキー佐野氏が一刀両断！『現実を見ろ。反対だけする日本人は無能だ』-アメリカとの決定的違いを暴く 2025年9月13日 18時0分