ニューストップ > スポーツニュース > スポーツその他ニュース > 世界陸上、男子100m決勝で国立5万人が悲鳴 テボゴがフライング失格 国立競技場 ウサイン・ボルト 世界陸上 ジャマイカ 陸上 THE ANSWER 世界陸上、男子100m決勝で国立5万人が悲鳴 テボゴがフライング失格 2025年9月14日 22時35分 リンクをコピーする 東京世界陸上第2日陸上の世界選手権東京大会第2日が14日に国立競技場で行われた。男子100メートル決勝は、オブリク・セビル（ジャマイカ）が9秒77（追い風0.3メートル）で金メダルを獲得した。レツィレ・テボゴ（ボツワナ）がフライング失格となり、場内はため息に包まれた。人類最速を決める男子100メートル決勝。歓声が消え、静寂のスタジアム。テボゴがまさかのフライングで失格となった。TV中継では5万人と紹介され、大 記事を読む おすすめ記事 【世界陸上】男子１００メートル まさかサニブラウンも…守、桐生に続き予選で姿消す 2025年9月13日 21時26分 【世界陸上】“世界最速の男”ライルズ 100M予選を余裕の通過 かめはめ波ポーズに会場から大歓声 2025年9月13日 20時50分 「領域展開しとる！ガチだ！」王者ノア・ライルズが連日のパフォーマンスでわかせる 100m準決勝は9秒92で1着 2025年9月14日 21時10分 電撃「9.58」から16年…男子100m“最長寿”レコード 突出ボルトの伝説は破られるか【世界陸上】 2025年9月14日 6時43分 ド軍指揮官 100マイル記録した佐々木朗希に「素晴らしい」救援として復帰する可能性も否定せず 2025年9月10日 10時21分