スマートフォンアクセサリーブランドESRは、iPhone 17に対応したスマートフォンケース2種を、2025年9月11日よりAmazonにて発売します。 記事のポイント ESRは2009年に設立されたスマホアクセサリーブランド。MagSafeアクセサリーのラインナップが強みで、今回発表されたiPhoneケース2種もMagSafe対応。 ESR Classic ハイブリッドマグネットケース 実売価格：2799円（税込） カラー：クリアホワイト／黒縁