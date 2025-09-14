スマートフォンアクセサリーブランドESRは、iPhone 17に対応したスマートフォンケース2種を、2025年9月11日よりAmazonにて発売します。

記事のポイント ESRは2009年に設立されたスマホアクセサリーブランド。MagSafeアクセサリーのラインナップが強みで、今回発表されたiPhoneケース2種もMagSafe対応。

ESR Classic ハイブリッドマグネットケース

実売価格：2799円（税込）

カラー：クリアホワイト／黒縁クリアホワイト／黒縁半透明ブラック／青縁半透明ブルー／緑縁半透明グリーン／ピンク縁半透明ピンク／ライトピンク半透明ピンク／オレンジ縁半透明オレンジ

新設計のカメラバーが全面をしっかりとガードし、内蔵のカメラコントロールカバーと4層構造によって、iPhoneの最も繊細な部分であるカメラを強力に保護します。

さらに、強化されたエアーガード・コーナーにより約3.3mの落下耐性を実現し、優れた衝撃吸収性能で本体を守ります。コーナー部分は1.2mm高く設計されたレイズド・エッジ・スクリーンと、隠れスタンド部分の2.4mm縁高設計により、画面やカメラレンズへの接触を防ぎ、日常使いにも安心です。

背面に搭載されたスタンドは、15°から69°まで自由に角度調整が可能。横置き・縦置きの両方に対応し、動画視聴やビデオ通話などのハンズフリー利用を快適にサポートします。

↑背面の隠れスタンド

MagSafe機能は、一般的な製品の磁力（約700g程度）に対し、本製品は約1500gという圧倒的な磁力を実現。安定した装着感でズレや落下を防ぎます。

厚さわずか1.5mmの背面プレートはQi2 25W充電規格に完全対応しており、充電性能を損なわず、スムーズで快適なワイヤレス充電を可能にします。

背面には4H硬度のアクリル製パネルを採用し、強力なスクラッチ耐性を兼ね備えています。擦れや傷から守り、新品同様の透明感と輝きを長く保ちます。

ESR Cloud ソフトマグネットケース

実売価格：3199円（税込）

カラー：ブラック／ブルー／グリーン／レッド／オレンジ（※オレンジは、iPhone 17 ProおよびiPhone 17 Pro Maxのみ）

滑らかなシリコン素材を採用し、快適なホールド感と高いグリップ力を実現しました。内側には柔らかなマイクロファイバーを敷き、硬質ポリカーボネートやシリコン、防塵コーティングを組み合わせた4層構造により、見た目の美しさと日常使いにおける耐久性を兼ね備えています。

新設計のカメラモジュール全体を包み込むように保護し、カメラコントロールカバーと4層構造で繊細な部分までしっかりガードし、高額なカメラ修理費用のリスクを大幅に軽減します。さらに画面端1.7mm、カメラガード2.4mmのレイズドエッジ設計を採用し、スクリーンやレンズを傷から守ります。

背面に搭載された隠れスタンドは15°から69°まで角度調整が可能で、横置き・縦置きどちらでも快適なハンズフリー視聴を実現します。また、2.4mm高いレンズフレームがカメラをしっかり保護する役割も果たします。

一般的な製品の約2倍となる1400gの強力な磁力を持ち、確実な吸着固定を実現しました。背面プレートの厚さは2.2mmでQi2.2規格に対応し、安定したワイヤレス充電を可能にします。

↑新製品発表会の様子。日本市場での売上40%達成を目指しているとのこと。

ESR ESR Classic ハイブリッドマグネットケース／ESR Cloud ソフトマグネットケース 発売日：2025年9月11日 実売価格：2799円／3199円

