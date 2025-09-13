ニューストップ > 国内ニュース > はま寿司で提供の「粉末茶」はどのくらいが一番美味しいのか? 回転寿司 寿司 はま寿司 お茶 雑学・トリビア RSK山陽放送 はま寿司で提供の「粉末茶」はどのくらいが一番美味しいのか? 2025年9月13日 8時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと はま寿司で提供されている「粉末茶」について運営元が解説した 「どのくらいの量をいれるのが一番美味しいのか？」との質問に回答 「粉末の量は筒2〜3振り程度・お湯は湯呑の8割程度」が適量だとした 記事を読む おすすめ記事 “紅茶好き”近藤春菜、食事にも合うおすすめドリンクを紹介「大好きな飲み物」 2025年9月9日 19時45分 焼酎の意外なペアリング4選！ 寿司にイタリアン、中華、餃子と合わせる 2025年9月10日 7時0分 ムラヨシマサユキさんの名作レシピ『ミルクティープリン』とろける口どけと紅茶の薫り 2025年9月9日 10時0分 食物繊維・ポリフェノール・ノンカフェインの「ごぼう茶」、飲んだ経験がある人の割合は？ 2025年9月10日 14時48分 キンモクセイの香りにはダイエット効果？ 63種の植物の香りの秘密を、科学で解き明かす『ヤマケイ文庫 かぐわしき植物たちの秘密 香りとヒトの科学』発売！ 2025年9月11日 11時0分