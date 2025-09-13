先日、家族で回転寿司へ食事に行きました。

レーン側に座った筆者が家族４人分のお茶を作ることに。

【画像を見る】これが理想の味だ！回転寿司のお茶の粉末量 湯呑にそそぐお湯の量にもポイントが…

いつも、お茶パックではない＝筒やスプーンで粉末を入れて作る形式の店舗では、感覚的に３～５振り（杯）入れています。

感覚だけで作ったお茶に対して、家族からは「濃い」や「薄い」など様々な感想が寄せられました。

その際、回転寿司にある粉末タイプのお茶について、疑問に感じたことが…

人それぞれ好みはあると思いますが、

そもそも「お茶の“粉末” どのくらいの量をいれるのが一番美味しいのか？」

粉末茶の適量は？ 大手寿司チェーンに取材 その答えは…

今回、全国で約650店舗を展開する「はま寿司」の運営元「ゼンショーホールディングス」に確認してみました。



まず、はま寿司で提供されている粉末茶の正式名称は「粉末緑茶」で、粉末は筒に入っています。



ー「お茶」（粉末緑茶）ですが、粉末はどれくらいが適量・おいしい量ですか？



（ゼンショーホールディングス 広報室）

「はま寿司としては（粉末緑茶の筒を）３振り程度で想定していますが、ぜひ、お客様のお好みの濃さに調整してお召し上がりください」



では、湯呑にそそぐお湯の量はどうなのでしょうか？

「粉末緑茶の缶 3振り程度」が理想 では、お湯の量は？

寿司店で提供されている「お茶」の粉末について、はま寿司では筒3振り程度が理想とのこと。よりおいしく楽しむには、湯呑にそそぐ「お湯」の量【画像②】にもポイントがあるということです。



ー湯呑【画像③】にそそぐお湯は推奨される量がありますか？



（ゼンショーホールディングス 広報室）

「湯呑の“8割程度”のお湯を入れていただくことを想定しています」

はま寿司では「粉末は筒3振り程度、お湯は湯呑の8割程度」を想定しているとのこと。



「濃いめのお茶が好み」という場合でも、粉末の入れすぎはあまりお勧めしないといいます。

ーお茶が濃いめが好きなので、粉末をたくさん入れてもいいのですか



（ゼンショーホールディングス 広報室）

「濃いお茶を楽しみたいお客様は多少多めに入れていただいても問題ございませんが、粉っぽくなるのを防ぐため、適量でお召し上がりください」



現在、「はま寿司」では粉末緑茶の筒に、推奨される粉末やお湯の量などの記載はありません。今後、筒に表示する予定はあるのでしょうか？



（ゼンショーホールディングス 広報室）

「表記する予定はありません、おいしくお召し上がりいただける範囲で、お楽しみいただければと存じます」



今回取材した「はま寿司」のお茶については、「粉末の量は筒２～3振り程度・お湯は湯呑の8割程度」が適量とのことでした。



おいしいお寿司を味わいながら、お茶に注目してみることも、楽しみの一つになるかもしれません。