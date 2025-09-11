俳優の畑芽育さん（23）が10日、都内で行われた電気設備事業会社の新CM発表会に登場。いまだに名前を間違えられることを明かしました。イベントでは、CMのマスコットキャラクターと2人でポーズを合わせるゲームに挑戦。お題“プリントシールでの定番ポーズ”に対して、トレンドの『猫耳ポーズ』を披露した畑さんは「私は猫耳にしました。最近こういう猫ちゃんポーズがはやっているんですよ」とコメントしました。さらに、芸歴20年