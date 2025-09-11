米国債利回り（NY時間16:28）（日本時間05:28） 米2年債 3.542（-0.017） 米10年債4.044（-0.044） 米30年債4.691（-0.040） 期待インフレ率2.356（-0.014） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは低下。この日発表の８月の米生産者物価指数（ＰＰＩ）が予想外の前月比低下となり、市場の利下げ期待をさらに強化している。明日の米消費者物価指数（ＣＰＩ）も要確認ではあ