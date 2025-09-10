『ひみつのアイプリ』プライズ第3弾がやってきた！アイプリバースコーデのアイプリたちのぬいぐるみマスコットが、モーリーファンタジー・PALO等限定で9月19日（金）より展開開始、「ビビとチィの声優さま直筆サイン入り色紙&アイプリカードグミ」が当たるSNSキャンペーンも開催！☆アイプリマスコットやキャンペーンなど関連画像をチェック！（写真9点）＞＞＞『ひみつのアイプリ』は、2024年4月から放送がスタートした「プ