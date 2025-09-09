上海地下鉄9号線の一部車両で座席が撤去されたことが話題になっている。中国メディアの新民晩報などが7日に報じた。記事によると、9号線ではラッシュ時の混雑が大きな問題になっている。2025年上半期の報告によると、平日のラッシュ時の乗客が最も多い5駅のうち、9号線は4駅を通っている。そうした中、運行会社の上海申通地鉄は、試験的に一部の座席を撤去することで1車両当たりの乗車人数を増やす取り組みを行っている。具体的に