「パンフレーション」！？物価高の韓国では、まさに、給料以外は何もかもが上がりつつある。物価上昇を意味する「インフレーション」を借用した「冷麺（ネンミョン）フレーション」、「ランチフレーション」、「フルーツフレーション」など、急騰する食卓物価を指す流行語も登場した。この中で、「パンは富裕層が食べる嗜好食品」という言葉まで登場するほどパンの価格が天井知らずに急騰している。最近では「パン価格の正常化」を