ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > はま寿司でアイス食べた女児が入院 父親「親として憤り隠せない」 はま寿司 寿司 異物混入 時事ニュース 弁護士JPニュース はま寿司でアイス食べた女児が入院 父親「親として憤り隠せない」 2025年9月5日 12時41分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 先月19日、はま寿司を訪れた3歳の女児が体調不良を訴え緊急入院した 女児が同店で食べたアイスクリームの容器に、洗剤が付着していたそう 女児の父親は取材に対し、「親としては憤りを隠せない」とコメントしている 記事を読む