ドル円、一時１４８円台後半に上昇明日の米雇用統計待ちＡＤＰは弱い内容も反応は一時的＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買い戻しが優勢となり、一時１４８円台後半まで買い戻された。前日は弱い米求人件数の発表でドル安が強まり、ドル円は１４７円台に下落していた。朝方発表の８月のＡＤＰ雇用統計も弱い内容となったものの、市場の反応は一時的な動きに留まっていた。今月のＦＯＭＣでの利下げ期待を裏