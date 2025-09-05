ドル円、一時１４８円台後半に上昇 明日の米雇用統計待ち ＡＤＰは弱い内容も反応は一時的＝ＮＹ為替概況 ドル円、一時１４８円台後半に上昇 明日の米雇用統計待ち ＡＤＰは弱い内容も反応は一時的＝ＮＹ為替概況

ドル円、一時１４８円台後半に上昇 明日の米雇用統計待ち ＡＤＰは弱い内容も反応は一時的＝ＮＹ為替概況



きょうのＮＹ為替市場、ドル円は買い戻しが優勢となり、一時１４８円台後半まで買い戻された。前日は弱い米求人件数の発表でドル安が強まり、ドル円は１４７円台に下落していた。朝方発表の８月のＡＤＰ雇用統計も弱い内容となったものの、市場の反応は一時的な動きに留まっていた。今月のＦＯＭＣでの利下げ期待を裏付ける内容ではあったのの、市場は明日の米雇用統計を確認したい意向も強く、反応は限定的となっていた模様。今回の弱さは９月利下げを正当化するには十分だが、景気後退を示すほどではないとの解釈も多いようだ。



明日の米雇用統計も前回同様に弱い内容が予想されており、非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）は７．５万人増、失業率は４．３％への上昇が見込まれている状況。予想通りであれば、９月利下げはほぼ確定だが、市場はすでに年内の利下げ回数の手掛かりを探っている。現在は９月を含めて２回か３回で織り込んでいる。ただ、３回の確率は３３％程度。



ユーロドルは緩やかな売りに押されたものの、１．１６ドル台での上下動が続いた。明日の米雇用統計待ちの雰囲気が強い。一方、ユーロ円は上値追いが続き、１７３円台に上昇。ユーロ円は１７４円付近が年初来高値でだが、その水準を視野に入れた動きが続いている。



来週はＥＣＢ理事会が予定されている。それを前にＥＣＢ理事たちがこれほど発言を控えているのも珍しいが、最新データは行動を急ぐ必要性は乏しいことを示している。ユーロ圏のＧＤＰは上半期に予想を上回り、労働市場も一部の国を除けば弱さは限定的。インフレも２％前後で推移していることから、利下げの緊急性は小さいと見られているようだ。



それでも既存の経済リスクを踏まえると、追加利下げの可能性はなお高いとの見方も少なくない。ただし、年内は無いとの見方が優勢となっている状況。



きょうのポンドドルは１．３４ドル台での上下動が続いていた。明日の米雇用統計待ちの雰囲気が広がる中、方向感のない展開。一方、ポンド円はドル円の上げに追随する形で１９９円台後半まで上昇。２００円台に入ると売りオーダーも観測されている中、明日の米雇用統計で突破できるか注目される。



英中銀の調査によると、英企業は夏の間、４年ぶりの速いペースで人員削減を進めたことが明らかとなった。英中銀が４日公表した、企業の財務責任者を対象に行った調査によると、６－８月の英企業の雇用者数は前年比０．５％減少した。これは２０２１年以来の大きさ。向こう１年では企業は人員増加を見込んでいるものの、予想を下回る０．２％増に留まった。



リーブス英財務相による最初の予算の影響が尾を引いていることが示唆されている。労働党政権は公的財政を立て直そうと、雇用主が負担する給与税と最低賃金の引き上げた。給与税の負担は総額２６０億ポンド増加し、４月に発効されたが、この影響が雇用に表れていることが今回の調査で示された。約半数の企業が給与税の負担増加に対応して人員を削減していると回答。これは人員削減の理由として、利幅低下に次いで多い回答だったという。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

