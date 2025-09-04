セブン‐イレブン・ジャパンは9月2日、都内で新広告コミュニケーション発表会を開催した。テレビCMには、櫻井翔さん、相葉雅紀さん、天海祐希さんの3名を新キャストとして起用、9月3日から全国で公開している。CMに合わせて新しい高付加価値おむすびも発売する。（左から）阿久津社長と櫻井さん・相葉さん阿久津知洋社長は、「これまでひたすらに美味しさを追求してきたが、お客様と距離ができてしまったと感じる。セブン‐イレブ